POL-HRO: Diebe entwenden dutzende Paletten von Baustelle bei Tolzin (Gemeinde Lalendorf)

Güstrow/ Teterow (ots)

Am gestrigen Tag wurde bei der Polizei in Teterow ein Diebstahl mehrerer Paletten angezeigt, die offenbar innerhalb der letzten Tage auf einer Baustelle zwischen Tolzin und Plaaz entwendet wurden. Demnach wurden insgesamt 67 leere Paletten gestohlen, die einen Gesamtwert von etwa 1.500EUR hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich die Taten von Montag zu Dienstag und von Mittwoch zu Donnerstag jeweils in der Zeit von 16:30 Uhr bis 07:30 Uhr. Die Kriminalpolizei in Teterow übernimmt nun die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Teterow unter der Rufnummer 03996 - 1560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

