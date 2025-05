Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 30 Jahre alte Radfahrerin am Dienstag (06.05.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 7.40 Uhr in Großsachenheim in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Eine 58-jährige VW-Lenkerin hatte die Frau mutmaßlich aufgrund der noch tief stehenden Sonne übersehen, als von der Ludwigsburger Straße aus ortsauswärts in einen Kreisverkehr einfahren wollte. Die Radfahrerin war von der Heinrich-Heine-Straße kommend in den Kreisverkehr gefahren. Der VW kollidierte schließlich mit der 30 Jahre alten Radfahrerin, die dadurch stürzte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

