Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreis Ludwigsburg und Rems-Murr-Kreis: Zwei Tatverdächtige wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt seit mehreren Monaten in einer Serie von Automatenaufbrüchen, die seit Ende Januar 2025 an verschiedenen Tatorten, überwiegend im Landkreis Ludwigsburg sowie dem Rems-Murr-Kreis, begangen wurden. In mindestens 26 Fällen wurden unterschiedlichste Verkaufsautomaten aufgebrochen und leergeräumt.

Ins Visier der Ermittlerinnen und Ermittler gerieten ein 35-jähriger sowie ein 29-jähriger Tatverdächtiger, die beide im Landkreis Ludwigsburg wohnhaft sind. Die beiden Männer stehen im Verdacht, zum Teil gemeinschaftlich, die Wurst-, Snack-, Blumen-, Eis- und Zigarettenautomaten aufgebrochen und die darin befindlichen Bargeldbestände und Automateninhalte entwendet zu haben. So sollen sie unter anderem auch für Automatenaufbrüche am 11.04.2025 in Kornwestheim (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6013009) sowie zwischen Samstag 12.04.2025 und Sonntag 13.04.2025 in Marbach am Neckar (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6012999) verantwortlich sein.

Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 10.000 Euro, der Gesamtsachschaden wird auf über 93.000 Euro geschätzt.

Am 29.04.2025 wurden die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und ihre Wohnungen durchsucht. Die Durchsuchungen förderten diverse Gegenstände, wie mögliches Tatwerkzeug sowie Bargeld zu Tage, die als Beweismittel sichergestellt wurden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahme wurden beide Tatverdächtige auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell