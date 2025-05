Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Unfall auf der B 464 - 78.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Montagmorgen, gegen 06.30 Uhr, auf der Bundesstraße 464 bei Magstadt zu einem Unfall, der eine Vollsperrung bis gegen 08.40 Uhr zur Folge hatte. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass ein 19 Jahre alter Renault-Lenker, der in Fahrtrichtung Sindelfingen fuhr, auf Höhe eines Natursteinwerks nach links von der Fahrbahn in den Gegenverkehr abkam. Dies führte dazu, dass er den Porsche eines entgegenkommenden 54-Jährigen streifte. Der Renault kippte in der Folge auf die Seite. Der Porsche kam im Bereich der Abfahrt von der B 464 in Richtung Magstadt zum Stehen. Darüber hinaus kam es noch zu einem Folgeunfall, als ein 29-jähriger VW Golf-Fahrer, der in Richtung Renningen unterwegs war, aufgrund des ersten Unfalls ausweichen musste. Eine nachfolgende 28 Jahre alte VW Passat-Lenkerin fuhr hierauf dem 29-Jährigen auf. Der Porsche, der Renault und auch der VW Passat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden 19 und 54 Jahre alten Männer erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr aus Richtung Sindelfingen bei Maichingen von der B 464 abgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell