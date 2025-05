POL-LB: Grafenau: Kollision zwischen zwei Radfahrern

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Samstag (03.05.2025) brachen noch unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in der Charlottenstraße in Ludwigsburg ein. Indem sie die Eingangstür gewaltsam öffneten, gelangten die Diebe in den Verkaufsraum, aus dem sie eine Kasse und eine noch unbekannte Anzahl von Zigarettenpackungen verschiedener Marken stahlen. Derzeit wird der Wert des Diebesguts auf eine etwa dreistellige Summe ...

