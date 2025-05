Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Vorfahrt missachtet - zwei Personen verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine 59-jährige BMW-Lenkerin war am Freitag (02.05.2025) gegen 22:20 Uhr auf der Landesstraße 1038 (L 1038) von Gültstein kommend unterwegs. An der Einmündung zur Bundesstraße 296 (B 296) wollte sie nach links in Richtung Herrenberg abbiegen. Hierbei übersah sie mutmaßlich eine 54-jährige Skoda-Lenkerin, die auf der B 296 in Richtung Tübingen fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der die 59-Jährige leichte und die 54-Jährige schwere Verletzungen erlitten. Beide Pkw-Lenkerinnen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei der BMW-Lenkerin Hinweise auf Alkoholkonsum. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell