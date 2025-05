Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits am vergangenen Mittwoch (30.04.2025) kam es gegen 22:30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen zu einer Straßenverkehrsgefährdung, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Ein 42-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bemerkte den Audi eines 23-Jährigen, der auf dem gesperrten Parkplatz herumfuhr. Er ging auf die Parkfläche um den Audi-Lenker auf die Sperrung hinzuweisen. Der 23-Jährige beschleunigte daraufhin seinen Audi und fuhr frontal auf den 42-Jährigen zu, der zur Seite springen musste, um eine Kollision zu verhindern. Der 23-Jährige flüchtete anschließend über die Ausfahrt des Parkplatzes, wo ein unbeteiligter Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug stand. Eine in der Nähe befindliche Polizeistreife setzte dem Audi nach und konnte den Fahrer letztendlich in der Hauptstraße anhalten. Der Fahrer musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können und insbesondere der Pkw-Lenker, der zur Tatzeit im Bereich der Parkplatz-Ausfahrt stand, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

