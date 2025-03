POL-BOR: Heiden - Mit Pkw überschlagen

Gescher-Hochmoor (ots) - Unfallort: Gescher-Hochmoor, Pappelallee; Unfallzeit: 24.03.2025, 17.15 Uhr; Eine schwer verletzte Person und ein Gesamtschaden von 14.000 Euro: so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag in Gescher-Hochmoor zugetragen hat. Am Montag gegen 17.15 Uhr befuhr eine 51-jährige Autofahrerin aus Gescher die Pappelallee in Richtung Gescher. Wegen eines am Fahrbahnrand ...

mehr