Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gescher-Hochmoor (ots)

Unfallort: Gescher-Hochmoor, Pappelallee; Unfallzeit: 24.03.2025, 17.15 Uhr;

Eine schwer verletzte Person und ein Gesamtschaden von 14.000 Euro: so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag in Gescher-Hochmoor zugetragen hat. Am Montag gegen 17.15 Uhr befuhr eine 51-jährige Autofahrerin aus Gescher die Pappelallee in Richtung Gescher. Wegen eines am Fahrbahnrand stehenden Pkw musste sie verkehrsbedingt anhalten. Als sie anschließend zur Weiterfahrt ausscherte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad eines ihr nachfolgenden 27-jährigen Mannes aus Gescher. Dieser hatte in diesem Augenblick zum Überholen angesetzt. Der Motorradfahrer stürzte und rutschte gegen einen weiteren geparkten Pkw. Dabei verletzte er sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. (sb)

