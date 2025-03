Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Diebstahl aus unbewohnter Wohnung

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Tungerloh-Capellen; Tatzeit: zwischen 23.03.2025, 21.00 Uhr, und 24.03.2025, 04.30 Uhr;

In eine unbewohnte Wohnung eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Tungerloh-Capellen in Gescher. In der Nacht von Sonntag auf Montag durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zu einer möglichen Tatbeute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben gemacht werden. Auch in der Nachbarschaft wurden unverschlossene Räumlichkeiten durch unbekannte Personen betreten. Daher rät die Polizei: Bitte seien Sie besonders aufmerksam und achten Sie auf: - Unbekannte Personen, die sich auffällig verhalten oder Häuser beobachten - Fremde Fahrzeuge, die langsam durch die Straßen fahren oder länger parken So können Sie sich und Ihr Zuhause schützen: - Türen und Fenster immer gut verschließen - auch bei kurzer Abwesenheit - Außenbeleuchtung nutzen - Misstrauisch sein und verdächtige Beobachtungen der Polizei melden (Notruf: 110) - Nachbarschaftshilfe: Halten sie Kontakt zu Ihren Nachbarn und achten Sie gegenseitig auf Ihre Häuser

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

