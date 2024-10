Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241024 - 1038 Frankfurt - Eckenheim: Dunkle Jahreszeit - Licht ist Pflicht!

Frankfurt (ots)

(co) Die Polizei Frankfurt am Main kontrollierte am Mittwochabend (23. Oktober 2024) die Beleuchtung von Kraftfahrzeugen im Rahmen der jährlich im Oktober stattfindenden "Licht-Test-Wochen".

In den gestrigen Abendstunden führten Polizisten auf der Jean-Monnet-Straße, kurz vor der A661 Anschlussstelle Eckenheim, eine Kontrollstelle durch.

Hauptaugenmerk der im Zuge der 68. Internationalen Beleuchtungsaktion "Licht-Test 2024" stattfindenden Kontrollmaßnahmen waren defekte Lichtanlagen an Kraftfahrzeugen.

Die Polizisten hielten im Zeitraum von 20:00 Uhr - 22:00 Uhr diverse Fahrzeuge an, bei welchen die Lichtanlagen nicht richtig funktionierten. Der präventive Gedanke stand bei dieser Kontrolle klar im Vordergrund, die Beamtinnen und Beamten klärten die Fahrzeugführer über die lichttechnischen Mängel auf und sprachen in der Regel mündliche Verwarnungen aus. Vorrausetzung für das Ausbleiben des Bußgeldbescheides ist dabei allerdings der Nachweis der wieder voll funktionsfähigen Beleuchtungseinrichtung in den nächsten Tagen.

Im Rahmen der Fahrzeugkontrollen bemerkten die Beamten auch einen Fahrer, der ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war, sowie einen Zweiten, der im Verdacht steht keinen Führerschein zu besitzen. In beiden Fällen wurden Strafanzeigen gefertigt.

Aufgrund einiger positiver Rückmeldungen seitens der kontrollierten Verkehrsteilnehmer schien der präventive Ansatz und auch die transparenten Ausführungen der Polizeibeamten zum Anlass der Kontrollstelle geglückt.

Die Aktion "Licht-Test 2024" geht noch bis zum 31. Oktober.

Wegen der aktuell früh eintretenden Abenddunkelheit sind funktionsfähige Beleuchtungseinrichtungen für die Sicherheit im Straßenverkehr von enormer Bedeutung, deshalb führte die Polizei Frankfurt in diesem Monat bereits diverse Kontrollmaßnahmen mit gleichem Fokus durch und wird dies auch weiter fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell