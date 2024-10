Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241024 - 1037 Frankfurt - Oberrad: Unbekannter reißt vormittags 82-jähriger Frau Goldkette vom Hals - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(co) Am Mittwochvormittag (23. Oktober 2024) riss in Oberrad ein bislang unbekannter Mann einer Seniorin die goldene Kette vom Hals und floh.

Gegen 10:00 Uhr befand sich die 82-Jährige auf dem Heimweg vom Einkaufen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand kam ihr auf der Offenbacher Landstraße ein Mann entgegen, griff plötzlich an die Halskette der 82-jährigen Frau und riss diese ab.

Der unbekannte Täter floh mit der goldenen Kette in unbekannte Richtung. Die beraubte Seniorin wurde bei der Tat nicht verletzt. Eine Beschreibung des Täters konnte sie nicht abgeben.

Zeugen der Tat oder mit sachdienlichen Hinweisen zu dem unbekannten Täter werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 51499 bei der Frankfurter Kriminalpolizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

