POL-FR: Bad Säckingen: Knallkörper aus Fahrzeugen geworfen

Freiburg (ots)

Während einer Kontrollstelle am Mittwoch, 06.11.2024 gegen 23.40 Uhr auf der B 34 in Höhe der Norma konnten die eingesetzten Beamten Knallgeräusche durch Böller wahrnehmen. Kurz darauf wurde der Polizei durch zwei Zeugen Jugendliche gemeldet, welche aus zwei Fahrzeugen Böller in Richtung einer Unterführung warfen. Im Rahmen der Fahndung konnten fünf männliche Personen kontrolliert und die Personalien erfasst werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist kein Sachschaden entstanden. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340).

