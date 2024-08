Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrgast ins Gesicht gespuckt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ein 15-Jähriger befand sich am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr in der Straßenbahnlinie 1 in Fahrtrichtung Schönau, als ihm ein bislang unbekannter Täter an der Haltestelle "Carl-Benz-Straße" durch die offene Tür unvermittelt ins Gesicht gespuckt haben soll. Seine Tat vollzog der Unbekannte kurz bevor sich die Bahntüren für die Weiterfahrt schlossen. Hiernach soll sich der Täter in Richtung eines Supermarktes begeben haben. Womöglich hat der unbekannte Täter zuvor an der Haltestelle gewartet. Er kann wie folgt beschrieben werden:

circa 170 bis 175 cm groß, circa 15 bis 20 Jahre, kurze schwarze Haare.

Der 15-Jährige, bekleidet mit einem schwarzen Rock und einem rosafarbenen Oberteil, befand sich zur Tatzeit stehend im Türbereich. Der Vorfall wurde erst im Nachgang bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Das Tatmotiv ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/ 174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell