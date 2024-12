Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Fünf Einsätze am Freitag für die Feuerwehr Heiligenhaus

Heiligenhaus (ots)

Die Feuerwehr Heiligenhaus startet unruhig in das Wochenende. Insgesamt zu fünf Einsätzen musste die Feuerwehr am Freitag ausrücken. Es wurden drei Bäume beseitigt, eine Kraftstoffspur beseitigt und es sollte ein Tier aus einer Notlage gerettet werden.

Am Freitag, den 06.12.2024 rückte die Feuerwehr Heiligenhaus zu insgesamt fünf Einsätzen aus. Um 08:38 Uhr wurde der Kreisleitstelle Mettmann eine Kraftstoffspur auf der Borkumstraße im Stadtteil Selbeck gemeldet. Die Kreisleitstelle entsendete umgehend die Feuerwehr, die frühzeitig erkannte, dass diese Kraftstoffspur auf der Selbecker Straße begann und auf dem Syltweg endete. Aufgrund eines technischen Defektes hatte ein PKW die Kraftstoffspur gezogen. Mit Hilfe der Technischen Betriebe Heiligenhaus wurde die Kraftstoffspur beseitigt. Der Einsatz war nach ungefähr 45 Minuten beendet.

Um 09:52 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Katze in Not auf dem Südring gerufen. Dort sollte sich eine Katze in einem Loch befinden und sich nicht mehr selbstständig befreien können. Bei Eintreffen der Feuerwehr war die Katze bereits aus dem Loch herausgeklettert.

Gegen 11:28 Uhr meldeten Anrufer einen Ast auf der Wülfrather Straße, Ecke Dürer Straße. Dieser Ast wurde schnell beseitigt. Während der weiteren Erkundung wurde festgestellt, dass viele lockere Äste in der Baumkrone hingen, welche mit der Drehleiter dann entfernt wurden. Zur weiteren Beurteilung der Bäume wurde auch das Forstamt der Stadt Heiligenhaus hinzugezogen, welche im weiteren Verlauf zwei Bäume gefällt haben. Nach drei Stunden war der Einsatz beendet.

Noch während der Einsatz an der Wülfrather Straße lief, wurde der Führungsdienst der Feuerwehr zu einem Erkundungseinsatz an den Püttweg im Stadtteil Tüschen alarmiert, um dort einen auf die Fahrbahn ragenden Ast zu begutachten. Es wurde entschieden, den Ast von der Fahrbahn zu beseitigen.

Um 15:54 Uhr wurde die Feuerwehr auf die Kettwiger Straße alarmiert. Dort drohte ein Baum auf die Straße zu fallen. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass der Baum mit seiner Krone in einem anderen Baum verkeilt war. Zunächst wurde die Krone des gefallen Baumes zurückgeschnitten und dann wurde der Baum mit der Seilwinde des Rüstwagens auf die Straße gezogen. Da hatte sich der Baum unglücklicherweise an einem weiteren Baum verkeilt, sodass aus dem Korb der Drehleiter gezielte Schnitte gemacht werden musste, um den Baum zum fallen zu bringen. Aufgrund der Größe und Länge des Einsatzes wurde um 18:11 Uhr die diensthabende Löschgruppe und der Führungsdienst alarmiert, um bei diesem Einsatz zu unterstützen. Um 20:20 Uhr war der letzte Einsatz des Tages beendet.

