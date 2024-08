Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Verkehrsunfall und piepsender Heimrauchmelder am Mittwoch

Heiligenhaus (ots)

Die Feuerwehr Heiligenhaus wurde am Mittwoch zu drei Einsätzen gerufen. In Heiligenhaus-Oberilp ereignete sich ein Verkehrsunfall, dabei wurde eine Person ins Krankenhaus gebracht. Im Anschluss rückten die Kräfte auf Grund eines piepsenden Rauchmelders aus, der schließlich kurioserweise im Außenbereich des Hauses aufgefunden wurde.

Das Einsatz-Trio begann für die Heiligenhauser Feuerwehr am Mittwoch, den 21.08.2024 um 10:41 Uhr. Auf der Rhöhnstraße im Stadtteil Oberilp, soll sich ein PKW überschlagen haben, es war unklar ob Personen eingeklemmt sind. Die Kräfte fanden einen PKW vor, der auf dem Dach lag. Glücklicherweise waren keine Personen mehr in dem Fahrzeug. Der Rettungsdienst versorgte einen Patienten und brachte diesen in ein Krankenhaus. Das Unfallfahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Am Mittag wurde die Feuerwehr zudem zur Kettwiger Straße gerufen. An der Butterwelle wurde ein Baum in Zusammenarbeit mit der Abteilung Forst von der Straße beseitigt.

Kurioser Einsatz mit einem Heimrauchmelder

Um 13:23 Uhr, nur kurze Zeit später, wurde die Feuerwehr erneut zur Rhöhnstraße gerufen. In einem Mehrfamilienhaus löste ein Heimrauchmelder aus, ein Anrufer machte sich Sorgen und alarmierte folgerichtig die Feuerwehr. Die Kräfte konnten das Piepsen eines Heimrauchmelders feststellen und suchten nach einem möglichen Brandereignis das Mehrfamilienhaus ab. Den alarmgebenden Rauchmelder konnten die Kräfte jedoch zunächst nicht finden. Erst nachdem die Suche auf den Außenbereich des Hauses ausgeweitet wurde, konnte der Rauchmelder hinter dem Haus, unterhalb der Balkone auf dem Boden liegend aufgefunden werden. Möglicherweise wurde der Rauchmelder aus einem Fenster geworfen. Zudem wurde augenscheinlich wohl zuvor versucht, den Rauchmelder zu manipulieren. Für den Einsatz waren Kräfte und Fahrzeuge der Feuerwehr Heiligenhaus 30 Minuten gebunden.

Rauchmelder retten Leben

An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass Rauchmelder Leben retten und nur helfen können wenn diese sich ordnungsgemäß in der Wohnung befinden. Bestenfalls sind wir frühzeitig zur Stelle um im Fall der Fälle rechtzeitig helfen zu können. Einen Lebensretter der sich außerhalb eines Gebäudes befindet hilft jedoch keinem.

