FW-Heiligenhaus: Erneuter Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Heiligenhaus (ots)

Am Freitag, den 02.08.2024 wurde die Feuerwehr Heiligenhaus um 17:31 Uhr in die Lenbachstraße alarmiert. Anrufer meldeten, dass Rauchwarnmelder zu hören waren und Rauch aus einem Fenster sichtbar sei. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war eine Rauchentwicklung aus dem Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses zu sehen. Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr in der Wohnung. Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung vor.

Der Trupp fand auf dem Herd in der Küche einen Topf mit angebrannten Essen vor. Dieser Topf wurde abgelöscht und aus der Wohnung gebracht. Anschließend wurde die Wohnung belüftet. Gegen 18:15 Uhr waren die Maßnahmen der Feuerwehr beendet. Im Einsatz befanden sich 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Heiligenhaus, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus und die Polizei.

