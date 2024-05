Werdohl (ots) - Einbruchsversuch Donnerstagvormittag zwischen 10 und 12 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam die Kellertüren an einem Wohnhaus am Erlhager Weg. Beute gab es keine, die Kriminalpolizei ermittelt. Sachbeschädigung Montag wurde der Reifen eines an der Goethestraße abgestellten PKWs zwischen 15:30 und 16:40 Uhr zerstochen. Die Polizei Plettenberg bittet um Hinweise. (lubo) Rückfragen bitte an: ...

