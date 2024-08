Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Feuerwehr rettet mehrere Tiere bei Wohnungsbrand

Heiligenhaus (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Nonnenbruch zu einem Wohnungsbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer und rettete zwei Katzen und eine Schlange aus der Brandwohnung. Rund 40 Einsatzkräfte waren knapp 2 Stunden im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehr Heiligenhaus wurde am Dienstag, den 06.08.2024 um 15:51 Uhr zu einem Wohnungsbrand zur Tilsiter Straße alarmiert. Anrufer meldeten Rauch aus einem Fenster einer Wohnung. Als die ersten Einsatzkräfte bereits nach drei Minuten an der Einsatzstelle eintrafen schlugen Flammen aus einer zerborstenen Scheibe einer Erdgeschosswohnung. Um 15:57 Uhr löste der Einsatzleiter Vollalarm für alle Kräfte der Feuerwehr Heiligenhaus aus.

Feuer schnell unter Kontrolle gebracht

Zunächst war unklar ob sich noch Personen in der Wohnung befinden. Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz in die Brandwohnung vor. Glücklicherweise hatten alle Personen die Wohnung bereits verlassen. Nach 30 Minuten wurde bereits gemeldet, dass das Feuer gelöscht ist. Anschließend wurden Lüftungsmaßnahmen eingeleitet, um den Rauch aus der Wohnung zu entfernen. Die Wohnungen über der Brandwohnung wurden ebenfalls begangen und auf Rauch kontrolliert.

Zwei Katzen und eine Schlange gerettet

Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Feuerwehr rettete eine Schlange und zwei Katzen aus der Wohnung und verbrachte sie zunächst in Transportboxen. Die Tiere hatten sich glücklicherweise so verkrochen, dass sie Lebend gefunden wurden. Die Tiere wurden an die Eigentümer übergeben. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr, des Rettungsdienstes der Städte Ratingen und Heiligenhaus waren im Einsatz, sowie die Polizei.

Aussagen zur Brandursache trifft ausschließlich die Kreispolizeibehörde Mettmann.

