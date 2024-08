Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Feuerwehr lädt zum Tag der offenen Tür ein

Heiligenhaus (ots)

Am Samstag, den 24.08.2024 lädt die Feuerwehr Heiligenhaus in der Zeit von 11 Uhr bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Eine große Hüpfburg, Rundfahrten mit einem Löschfahrzeug, spannende Aktionsbereiche und eine Verlosung sind nur Beispiele für viele tolle Aktionen an der Feuer- und Rettungswache.

Nach sechs Jahren findet in Heiligenhaus wieder ein Tag der offenen Tür statt. Regulär findet dieser Tag alle zwei Jahre statt, was aber durch die Corona-Pandemie nicht planbar war. Für jedes Alter wird etwas dabei sein, um aktiv mitzuwirken und Spaß zu haben. Gemäß dem Motto "Retten - Löschen- Bergen - Schützen" werden verschiedene Stationen mit unterschiedlichen Aktionen angeboten werden. An den Stationen können zu jeder Zeit der Umgang mit Feuerlöschern oder mit Strahlrohren trainiert werden; es wird gezeigt, wie die Feuerwehr eine Tür öffnet und vieles mehr.

Um 14 Uhr wird der Bürgermeister der Stadt Heiligenhaus, Herr Michael Beck der Feuerwehr ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug übergeben.

Wie die letzten Jahre auch, werden wieder Rundfahrten mit Löschfahrzeugen angeboten, die Fahrzeuge der Feuerwehr können bestaunt werden und eine Verlosung wird tolle Preise geben. Selbstverständlich wird es auch wieder kühle Getränke geben, einen Grillstand und eine Kuchentheke.

Original-Content von: Feuerwehr Heiligenhaus, übermittelt durch news aktuell