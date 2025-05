POL-LB: Korntal-Münchingen: Unbekannte brechen in Scheune ein

Ludwigsburg (ots) - Eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen Hochzeitsgästen in Steinheim an der Murr mündete am frühen Sonntag (04.05.2025) gegen 00.30 Uhr in einem größeren Polizeieinsatz. Aus noch ungeklärten Gründen waren zunächst zwei Gäste einer Hochzeitsgesellschaft, die in der Bahnhofstraße feierte, in Streit geraten. Die Auseinandersetzung verlagerte sich vor die Veranstaltungsörtlichkeit und ...

