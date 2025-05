Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: Zwei Einbrüche in Scheunen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (02.05.2025) 18.45 Uhr und Samstag (03.05.2025) 12.00 Uhr wurde in zwei Scheunen, die auch als Lagerhallen genutzt werden, außerhalb von Grafenau-Döffingen an der Sindelfinger Straße eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter schlugen beide Male ein Fenster ein und verschafften sich in einer der Scheunen zusätzlich gewaltsam Zugang zu einem Schrank. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge und elektronische Geräte. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Maichingen über Tel. 07031 20405-0 oder per Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell