Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Papiercontainer angezündet

Suhl (ots)

Donnerstag (17.04.2025) gegen 01:15 Uhr entzündeten bislang unbekannte Täter einen Papiercontainer in der Lauterkopfstraße in Suhl. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Löschung des Containers, welcher zur Brandbekämpfung geflutet werden musste. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung durch Brandlegung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0098555/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

