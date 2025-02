Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Hausbewohner verstirbt nach Explosion im Einfamilienwohnhauses

Stutensee (ots)

Nach seiner Rettung aus einem völlig zerstörten Einfamilienwohnhaus verstarb ein 73 jähriger am Montagvormittag. Die Ursache für die Explosion ist derzeit noch in der Ermittlung. Es können hierzu noch keine Angaben gemacht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Stutensee wurde am Montagmorgen kurz vor 6 Uhr zu einer Menschenrettung nach einer Explosion in einem Wohnhaus gerufen. Als die Einsatzkräfte in der Henhöferstraße im Stadtteil Spöck eintrafen, fanden sie ein völlig zerstörtes Einfamilienwohnhaus vor. Trümmerteile lagen auf der Straße und hatten Nachbargebäude beschädigt. Nachbarn berichteten von einem sehr lauten Knall und gaben auch Hinweise auf den Wohnungseigentümer der sich zum Unfallzeitpunkt noch im Wohnhaus befand. Die Rettungskräfte konnten dann auch schnell durch die zerstörte Hausfront Kontakt zu dem eingeschlossenen Verletzten aufnehmen. "Wir haben sofort erkannt, dass wir die Wände und das eingestürzte Dach abstützen müssen um in das Gebäude zur Rettung der verletzten Person vordringen können"; berichtete der Gregor Peters, Feuerwehrkommandant der Stadt Stutensee und Einsatzleiter. Es wurden die Baufachberater des Landkreise sowie Kräfte des Technischen Hilfswerkes zur Unterstützung nach Spöck alarmiert. Aus den Ortsgruppen Dettenheim, Oberhausen-Rheinhausen, Baden-Baden und Weinsberg wurden die Mitglieder des THW mit ihrer Spezialausrüstung für die Absicherung von eingestürzten Gebäudeteilen und Geräten zur Ortung und Absicherung angefordert. Gemeinsam mit der Feuerwehr wurden Trümmerteile beseitigt und die Wände und Decken mit Bauholz und Stützen abgesichert. Der eingeschlossene Bewohner wurde mit einer Wärmequelle gegen die strenge Kälte geschützt. Über ein Sprechfunkgerät konnten die Rettungskräfte auch Kontakt zu ihm aufbauen. Über die Endoskopkamera einer Kanalsanierungsfirma konnten auch Bilder aus dem Inneren des zerstörten Hauses übertragen werden. Schließlich gelang es kurz vor 12 Uhr den schwer verletzten Bewohner aus dem zerstörten Haus zu retten. Er erlag jedoch seinen Verletzungen noch an der Einsatzstelle. Insgesamt waren unter der Leitung von Peters 125 Einsatzkräfte vor Ort tätig. Die Einsatzleitung wurde durch die gemeinsame Führungsgruppe aus dem benachbarten Karlsdorf-Neuthard unterstützt. Der Rettungsdienst war unter der Leitung Dennis Schlindwein als Organisatorischer Leiter Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und dem DRK Ortsverband Spöck an der Einsatzstelle. Die Helferinnen und Helfer des Ortsvereins versorgten die Einsatzkräfte im nahen Begegnungszentrum der Stadt auch mit wärmenden Getränken und einem Imbiss. Die Polizei war mit vier Streifenwagen zur Absicherung der Einsatzstelle vor Ort. Das Polizeipräsidium Karlsruhe hat für die zahlreichen Medienvertreter an der Einsatzstelle eine Pressestelle eingerichtet. Oberbürgermeisterin Petra Becker, Ortsvorsteher Jürgen Feth machten sich vor Ort ein Bild über das Schadensausmaß und die Rettungsarbeiten. Neben Kreisbrandmeister Jürgen Bordt und seinem Stellvertreter Dominik Wolf waren auch Vertreterinnen und Vertreter von städtischen Ämtern an der Einsatzstelle. Vor Ort waren auch Angehörige der Notfallseelsorge Stadt- und Landkreis Karlsruhe.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell