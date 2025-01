Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung des Amtsgericht Hameln und der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden: Nicht zur Hauptverhandlung erschienen - Haftbefehl erlassen

Hameln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (23.01.2025) haben Beamte der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden einen polizeilich bekannten Heranwachsenden festgenommen, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Der U-Haftbefehl wurde durch das Amtsgericht Hameln erlassen, weil der 20 Jahre alte Mann einer Hauptverhandlung wegen Diebstahl unentschuldigt fernblieb. Die Beamten der Polizei Hameln kontrollierten alle Kontaktanschriften des Mannes. Der hohe Fahndungsdruck führte dazu, dass sich der Gesuchte bereits innerhalb eines Tages bei der Polizei in Hameln stellte. Die Einsatzkräfte nahmen den Heranwachsenden am Donnerstag fest und überstellten diesen am Folgetag dem Amtsgericht Hameln. Dort verkündigte die zuständige Richterin den Haftbefehl. Der Mann aus Hameln wurde inzwischen in die Jugendanstalt Hameln verbracht, wo er bis zu der neu terminierten Gerichtsverhandlung verbleibt.

