Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall zwischen Kleinkraftrad und Bus

Großburschla (Wartburgkreis) (ots)

Gestern gegen 10.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Mühlgasse. Ein bislang unbekannter Fahrer bog mit seinem Kleinkraftrad vom Sportplatz kommend nach links in die Mühlgasse ein. Mutmaßlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er ins Schlingern und stieß mit einem entgegenkommenden Bus zusammen. Der 53-Jährige Busfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und kollidierte dabei seitlich mit einem Baum. Personen wurden, ersten Erkenntnissen nach, nicht verletzt. Am Bus entstand bislang nicht bezifferbarer Sachschaden. Der Fahrer des Kleinkraftrades entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Zeugen des Unfalls oder Zeugen, die Angaben zum Fahrer des Kleinkraftrads machen können, werden gebeten, sich der PI Eisenach unter (03691-261124) unter Angabe der Bezugsnummer 0248256/2024 zu melden. (mla)

