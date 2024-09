LPI-GTH: Eigentümer gesucht

Arnstadt (ots) - Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 01.09.2024 bis zum 23.09.2024 gewaltsam in eine Garage in der Ohrdrufer Straße ein. Sie entwendeten diverse Werkzeuge im Gesamtwert von rund 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die PI Arnstadt/ Ilmenau unter 03677-601124 mit Angabe der Bezugsnummer 0248472/2024 entgegen. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

