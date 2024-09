LPI-GTH: Einbruch in Garage

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots) - Ein 44-Jähriger befuhr gestern Abend mit seinem LKW Iveco die L1021 nahe der hessischen Landesgrenze. Im Bereich der L2117 machte der Fahrer eine kurze Pause, währenddessen geriet das Fahrerhaus aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Am LKW brannte vollständig aus, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200.000 Euro. Die Bergung dauerte mehrere Stunden. Zur Brandursache ermittelt die ...

