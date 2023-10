Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Hardegsen

Hardegsen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (3. Oktober) haben Unbekannte einen Geldautomaten in Hardegsen gesprengt. Am Gebäude der betroffenen Bankfiliale ist ein erheblicher Sachschaden entstanden, verletzt wurde niemand. Den Tätern gelang trotz sofort eingeleiteter Fahndung die Flucht. Die Höhe der erbeuteten Summe ist bislang unklar.

Gemeldet wurde die Sprengung gegen 3.20 Uhr sowohl über die Feuerwehr-Leitstelle als auch von mehreren Zeugen, die nach der Sprengung zwei Personen an dem Gebäude beobachtet haben. Diese flüchteten anschließend vermutlich mit einem dunklen Audi.

Die Zentrale Kriminalinspektion Göttingen hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern an. Aktuell befinden sich neben der Polizei Northeim auch die Delaborierer des Landeskriminalamtes Niedersachsen vor Ort.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle zu melden. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück als Zentralstelle zur Bekämpfung von Geldautomatensprengungen wird die Sachleitung übernehmen. Presseanfragen sind daher an die Staatsanwaltschaft Osnabrück zu richten.

