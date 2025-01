POL-HM: Einbruch in den Kinder- und Jugendtreff der Stadt Hessisch Oldendorf

Hameln (ots) - In der Nacht von Mittwoch (22.01.2025) auf Donnerstag (23.01.2025) kam es im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 08:00 Uhr in der "Hannoversche Straße" in Hameln (OT Afferde) zum Diebstahl eines roten Mazda CX-5. Die Fahrzeugeigentümerin bemerkte am Donnerstagmorgen, dass sich das Fahrzeug nicht mehr in der Einfahrt befand und kontaktierte anschließend die Polizei. Nach jetzigen Erkenntnissen nutzten die ...

mehr