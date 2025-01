Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Aktion gegen Taschendiebstahl - Präventionskampagne der Polizei Bad Münder in Supermärkten

Bad Münder (ots)

Am Donnerstag (23.01.2025) führten Polizistinnen und Polizisten eine Präventionskampagne in Supermärkten von Bad Münder durch. Sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag klärten die Beamten Bürgerinnen und Bürger vor Supermärkten in der Rahlmühler Straße und Am Rohmel-Center über Taschendiebstähle auf.

Dazu verteilten sie neben Flyer auch im persönlichen Gespräch wertvolle Tipps zum Schutz. Den Bürgerinnen und Bürgern wurden Verhaltenshinweise gegeben, um sich vor möglichen Taschendiebstählen, insbesondere beim Einkauf, zu schützen. Serhat Bekler, Polizeikommissar in Bad Münder, ist zufrieden: "Die Aktion wurde von den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut angenommen. Wir haben viele Gespräche geführt und konnten somit wertvolle Aufklärungsarbeit leisten."

Die Präventionstipps zeigten die Einsatzbeamten auch anhand einiger Beispiele. So gingen sie aktiv auf die Personen zu, deren Handtaschen während des Einkaufs nicht so gut gesichert waren.

So schützen Sie sich vor Taschendiebstahl:

- Tragen Sie Wertgegenstände in verschlossenen Innentaschen und möglichst nah am Körper. - Tragen Sie Umhängetaschen immer verschlossen auf der Körpervorderseite. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in den Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Weitere Präventionshinweise und Infomaterialien zu Taschendiebstählen gibt es auch unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

