Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen gesucht: Unbekannter Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Fußgänger - 28-Jähriger leicht verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum 14.10.2024 ist ein Fußgänger bei einer Kollision mit einem Auto leicht verletzt worden. Der derzeit unbekannte Fahrer flüchtete im Anschluss vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr der unbekannte Fahrer eines mutmaßlich dunklen Pkw gegen 0:00 Uhr die Straße Am Marstall, aus Richtung Steintorstraße kommend, in Richtung Am Hohen Ufer. Der 28-jährige Fußgänger hielt sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg vor der Hausnummer 10 der Straße Am Marstall auf. Als sich das Fahrzeug des Unbekannten näherte, trat der Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn und stieß mit dem Wagen zusammen. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer mit seinem Pkw von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ein Zeuge berichtete, dass die Frontscheibe des Fluchtwagens durch die Kollision beschädigt worden sei.

Der Verletzte wurde durch hinzugezogene Rettungskräfte medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /js, sm

