POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: Diebstahl zweier Pkw in Delligsen

Hameln (ots) - Am Freitag (17.01.2025) kam es gegen 16:55 Uhr in der Sudetenstraße in Hameln zu einem Unfall zwischen einem Fahrer eines E-Scooters und einem 5-jährigen Jungen. Der Fahrer des Rollers entfernte sich später von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen, war der 5-Jährige mit seiner Mutter in ...

mehr