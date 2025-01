Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfall auf der B217 - Lange Rückstaus im Berufsverkehr

Hameln (ots)

Am Mittwoch (22.01.2025) kam es gegen 07:10 Uhr auf der Bundesstraße 217, Höhe Hottenbergsfeld, zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Eine Person wurde hierbei verletzt.

Nach polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrer die B217 aus Hameln kommend in Richtung Springe. Aus bislang ungeklärter Ursache bremste dieser seinen Pkw ab. Ein zwei Fahrzeuge dahinter befindlicher 32-Jähriger aus Koblenz bemerkte dies in seinem Pkw Ford zu spät und fuhr auf einen Pkw Dacia auf, der von einem 46-Jährigen aus Hameln geführt wurde und sich direkt vor ihm befand. In dem Dacia befand sich auch ein 38-jähriger Beifahrer aus Hameln. Durch das Auffahren schob der 32-Jährige den Wagen des 46-jährigen Mannes auf den bislang unbekannten Pkw auf.

Eine 38-Jährige aus Hameln, bemerkte in ihrem Pkw VW den Unfall zu spät und fuhr auf das Heck des 32-Jährigen auf. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Fahrer des Pkw Ford wurde hierbei verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die anderen Personen blieben unverletzt.

Der oder die Fahrerin des bislang unbekannten Fahrzeugs, der bei dem Zusammenstoß ebenfalls beschädigt worden sein muss, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch einen Zeugen konnte ein Kennzeichenfragment abgelesen werden. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen silbernen BMW mit Hamelner Zulassung und den Buchstaben "GB".

Gesucht wird der Fahrer oder die Fahrerin des bislang unbekannten Pkw, der die Bremsung verursacht hat. Zeugen, die Angaben zur Identität dieser Person oder des Fahrzeugs machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter 05151/933-222 zu melden.

Während der Unfallaufnahme staute sich der Berufsverkehr in beide Richtungen stark. Die Fahrbahn konnte gegen 09:00 Uhr wieder vollständig freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell