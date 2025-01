Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei sucht Verursacher

Holzminden (ots)

Am Dienstag (21.01.25) kam es, gegen 17:30 Uhr, auf der B 64 zwischen den Ortschaften Holzminden und Lobacher Kreuz zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Die Bundesstraße wechselte an der Unfallstelle von einer zwei- auf eine einspurige Fahrbahn. Nach jetzigen Erkenntnissen befuhr der 39 Jahre alte Fahrer eines Peugeot die Bundesstraße aus Holzminden in Richtung Eschershausen. Der Fahrer wurde hierbei durch einen zurzeit unbekannten Fahrer eines Kastenwagens überholt, wobei die Fahrbahn bereits von zwei- auf einspurig wechselte. Der unbekannte Fahrzeugführer nutzte hierzu die Sperrfläche sowie die Gegenfahrbahn und kollidierte, trotz sofortigen Abbremsens des 39 Jahre alten Mannes, beim Einscheren auf die vorherige Fahrbahn mit dem Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am Fahrzeug des Mannes aus Deensen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Das verursachende Fahrzeug muss nach jetzigen Erkenntnissen Beschädigungen am hinteren, rechten Kotflügel aufweisen. Personen die Hinweise zum Verursacher oder zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Holzminden in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05531 9580 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell