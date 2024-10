Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Einfamilienhaus in Rostock Brinckmannsdorf - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Am vergangenen Freitag, dem 18.10.2024, zwischen 11:30 Uhr und 13:45 Uhr kam es nach ersten Erkenntnissen während der Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Huflattichweg in Rostock.

Demnach verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus und durchsuchten dieses. Dabei entwendeten sie Wertgegenstände und konnten unerkannt flüchten. Angaben zum entstandenen Schaden liegen gegenwärtig nicht vor. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und sicherte Spuren, die nun ausgewertet werden müssen. Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 0381/4916-1616, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen

