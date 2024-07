Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth-Erlenbach: Zwei Einbrüche beschäftigen Kripo

Fürth (ots)

Am Samstag (29.06.), in der Zeit zwischen 20.30 und 23.30 Uhr, ereigneten sich zwei Einbrüche in der Tierparkstraße. Unbekannte verschafften sich dort gewaltsam Zugang in zwei Wohnungen eines Hauses. Ob etwas gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

