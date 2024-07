Rüsselsheim (ots) - Der Sturz aus dem 1. Stock eines Wohnhauses in der Georg-Jung-Straße endete am Samstagmorgen (29.06.) für einen Mann tödlich. Gegen 10.00 Uhr, so der bisherige Stand der Ermittlungen, soll der 69-Jährige bei Handwerksarbeiten ohne fremdes Zutun vom Balkon etwa drei Meter in die Tiefe gestürzt sein. Anwohner alarmierten die Rettungskräfte. Trotz unmittelbar eingeleiteter Rettungsmaßnahmen ...

