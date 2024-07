Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Tödlicher Sturz von Balkon

Rüsselsheim (ots)

Der Sturz aus dem 1. Stock eines Wohnhauses in der Georg-Jung-Straße endete am Samstagmorgen (29.06.) für einen Mann tödlich. Gegen 10.00 Uhr, so der bisherige Stand der Ermittlungen, soll der 69-Jährige bei Handwerksarbeiten ohne fremdes Zutun vom Balkon etwa drei Meter in die Tiefe gestürzt sein. Anwohner alarmierten die Rettungskräfte. Trotz unmittelbar eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch am Unglücksort.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den genauen Umständen des Geschehens dauern an.

