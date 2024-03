POL-NI: Nienburg - Diebstahl von zwei Mülltonnen

Rodenberg (ots) - (hei) Am Samstag wurde während einer Verkehrskontrolle in Rodenberg am frühen Abend ein 50-jähriger Bad Nenndorfer festgestellt, der mit seinem Auto unterwegs gewesen ist ohne im Besitz eines Führerscheines zu sein. Zusätzlich ergab ein freiwillig durchgeführter Test am mobilen Alkomaten einen Wert von über 0,8 Promille. Aufgrund weiterer ...

mehr