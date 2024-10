Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte stecken Mülltonnen in Güstrow in Brand

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Abend gegen 20:25 Uhr erhielt das Polizeihauptrevier Güstrow Kenntnis über einen Brand eines Müllcontainers in der August-Bebel-Straße in Güstrow. Bei Eintreffen der Polizei brannten insgesamt acht Mülltonnen auf einem Mülltonnenplatz, die neben einem Mehrfamilienhaus abgestellt waren. Das Feuer griff sodann auf einen danebenstehenden Stromverteilerkasten über und konnte schließlich durch die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow gelöscht werden. Eine unmittelbare Gefahr für das Wohnhaus bestand jedoch nicht. Der Sachschaden wird auf über 7.000EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei in Güstrow ermittelt nun wegen Brandstiftung gegen unbekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell