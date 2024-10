POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kleintransporter gerät auf der Autobahn 1 in Stuhr ins Schleudern und prallt in die Schutzplanken

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Tungeln wurde am Sonntag, 27. Oktober 2024, gegen 13:15 Uhr, eine Person leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Ein 67-jähriger Wardenburger befuhr mit seinem Kleinwagen die Oberlether Straße in Richtung Ortskern von Tungeln und bog an der Einmündung zur Oldenburger Straße nach links in Richtung Oldenburg ab. ...

mehr