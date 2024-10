POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Betrieb einer Cannabis-Plantage in Lemwerder +++ Verfahren wegen unerlaubten Anbaus von Cannabis in nicht geringer Menge eingeleitet

Delmenhorst (ots) - +++ Einbruch in zwei Transporter +++ In der Nacht von Samstag, 26.10.2024, zu Sonntag, 27.10.2024, kam es in der Yorckstraße in Delmenhorst in zwei Fällen zu Einbrüchen in abgeparkte und verschlossene Transporter. Beide tatbetroffenen Fahrzeuge wurden gewaltsam durch die bislang unbekannte Täterschaft geöffnet. Aus ihnen wurden diverses hochwertiges Werkzeug sowie Baumaschinen entwendet. Der ...

