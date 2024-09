Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Auto in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte sollen in der Nacht auf Donnerstag, 29. August 2024, ein Auto entwendet haben, welches auf dem Parkplatz eines Anwesens in der Löwenstraße in St. Märgen verschlossen abgestellt war.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Wagen später, gegen 7.35 Uhr, auf einem Parkplatz zwischen dem Opfinger See und der Opfinger Hütte in der Freiburger Straße in Freiburg brennend aufgefunden. Die Feuerwehr löschte den Brand erfolgreich. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch unklar.

Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761/882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können.

