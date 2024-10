Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 27.10.2024

Delmenhorst (ots)

+++ Einbruch in zwei Transporter +++

In der Nacht von Samstag, 26.10.2024, zu Sonntag, 27.10.2024, kam es in der Yorckstraße in Delmenhorst in zwei Fällen zu Einbrüchen in abgeparkte und verschlossene Transporter. Beide tatbetroffenen Fahrzeuge wurden gewaltsam durch die bislang unbekannte Täterschaft geöffnet. Aus ihnen wurden diverses hochwertiges Werkzeug sowie Baumaschinen entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Euro-Betrag.

Personen, die Angaben zur Sache machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Delmenhorst unter 04221/15590 in Verbindung zu setzen.

+++ Zeuge meldet betrunkenen Autofahrer +++

Am Sonntag, den 27.10.2024, gegen 09:30 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass ein mutmaßlich betrunkener Mann bei einer Tankstelle im Hasporter Damm in Delmenhorst Alkohol erworben, sich danach in einen Transporter gesetzt und mit diesem vom Tankstellengelände weggefahren sei. Alarmierte Kräfte des Einsatz- und Streifendienstes konnten anhand der guten Personen- und Fahrzeugbeschreibung einen 51-Jährigen aus Schauenburg als Fahrzeugführer identifizieren. Dieser hatte seine Fahrt inzwischen beendet, konnte jedoch angetroffen werden. Ein bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,88 Promille. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem wurden eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt, sowie sein Führerschein sichergestellt.

