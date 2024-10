Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 27.10.2024

Delmenhorst (ots)

+++ Versuchter Einbruch auf Firmengelände ++

Ganderkesee - Am Sonntag, den 27.10.2024, um 02:50 Uhr ist es in der Elly-Beinhorn-Straße zu einem versuchten Einbruch gekommen. Nach dem Hinweis auf einen verdächtigen Transporter auf einem Firmengelände und einen durchtrennten Zaun zu dessen Nachbarfirma, konnten durch die eingesetzten Beamten im Umfeld zwei Personen in einem Waldstück festgestellt werden, die dem Transporter zuzuordnen waren. Auf dem Firmengelände konnte zudem eine Tür festgestellt werden, an der versucht wurde ins Objekt zu gelangen, wobei dieses jedoch nicht gelang. Zur Beweissicherung konnten diverse Tatmittel sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Personen, gegen die sich nun u.a. ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchdiebstahls richtet, entlassen.

+++ Fahren unter Alkoholeinfluss +++

Wildeshausen - Am Samstag, den 26.10.2024, um 22:18 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle in der Wittekindstraße festgestellt, dass ein 16-jähriger Mofafahrer aus Wildeshausen unter Alkoholeinfluss stand. Bei einem Atemalkoholtest wurde eine Alkoholbeeinflussung von 0,91 Promille festgestellt. Es folgte eine Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell