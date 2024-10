POL-MK: Diebin im Blumengeschäft

Lüdenscheid (ots) - Am heutigen 22.10. hat die Polizei des Märkischen Kreises erneut einen Schwerpunkteinsatz in Lüdenscheid in Zusammenhang mit der Sperrung der Rahmedetalbrücke durchgeführt. 278 Fahrzeuge über 3,5t passierten die Kontrollstellen, 113 wurden kontrolliert. Davon waren 69 Fahrzeuge im Ausland zugelassen. 229 sonstige Fahrzeuge wurden ebenfalls ...

