Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 27.10.2024

Delmenhorst (ots)

+++ Zwei Sachbeschädigungen durch Feuer +++ Zeugenaufruf +++

Nordenham - In den frühen Morgenstunden des 27.10.2024 kam es im Stadtbereich Nordenham zu zwei Sachbeschädigungen durch Feuer.

Gegen 03:00 Uhr kam es zum ersten Brand in der Albert-Schweitzer-Straße. Ein dort abgestelltes Fahrrad geriet, mutmaßlich verursacht durch eine bislang unbekannte Person, in Brand. Die geschmolzenen Kunststoffteile sind auf die Fahrbahn gelangt, sodass sowohl an dem Fahrrad, als auch an der Fahrbahn Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrages entstanden ist. Das Feuer konnte durch die Polizei abgelöscht werden. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Schließlich kam es gegen 06:00 Uhr zu einem weiteren Brand in der Niedersachsenstraße im Stadtteil Einswarden. Durch einen Anwohner wurde eine, an einer dortigen Baustelle befindliche, in Brand stehende Kehrmaschine gemeldet. An dieser soll sich zuvor eine bislang unbekannte Person aufgehalten haben. Das Gerät wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Einswarden, hiervon waren 7 Einsatzkräfte mit einem Einsatzfahrzeug ausgerückt, abgelöscht. Der Schaden wird derzeit auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Trotz unverzüglich initiierter polizeiliche Fahndungsmaßnahmen konnte in beiden Fällen bislang keine Person, die für die Brandentstehungen verantwortlich sein könnte, angetroffen werden.

Sollten weitere Zeugen die Vorfälle oder verdächtige Umstände im Zusammenhang mit den Vorfällen beobachtet haben, so werden sie gebeten sich bei der Polizei in Nordenham unter der Rufnummer 04731/26940 zu melden.

+++ Vortäuschen einer Straftat nach Unfallflucht +++

Butjadingen - Am 26.10.2024, gegen 23:00 Uhr, kam es in Butjadingen auf der Burhaver Straße bei Waddens zu einem Verkehrsunfall. Die 19-jährige Fahranfängerin aus Nordenham befuhr mit einem Pkw VW Polo die genannte Straße, kam aus Unachtsamkeit von der Straße nach rechts ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden von geschätzt 5.000 Euro. Auch an dem Baum entstand Schaden.

Im Anschluss meldete sich die Unfallverursacherin bei der Polizei, jedoch nicht um das tatsächliche Geschehen zu schildern. Vielmehr beschrieb sie wahrheitswidrig einen Unfallhergang, nach dem ein unbekannter Unfallbeteiligter mit ihrem abgeparkten Pkw kollidiert sei. Auch weil die Beschädigungen nicht mit dem geschilderten Sachverhalt korrespondierten, ergaben sich Zweifel an der Glaubwürdigkeit der 19-Jährigen. Mit diesen Feststellungen konfrontiert, gab die Fahranfängerin schließlich ihre Unfallbeteiligung in der eingangs genannten Art zu. Der nun korrigierte Unfallhergang konnte schließlich verifiziert werden. Gegen die 19-Jährige richtet sich nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Vortäuschens einer Straftat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell