POL-HB: Nr.: 0500--Polizei fasst Verdächtigen nach sexueller Belästigung

Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff, Jeaner Straße Zeit: 14.08.24, 14.10 Uhr

Nach exhibitionistischen Handlungen und einer sexuellen Belästigung stellten Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag einen 30 Jahre alten Tatverdächtigen in Findorff.

Der Mann hatte sich in der Jenaer Straße vor zwei 16- und 17-jährigen Mädchen entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Als eine Anwohnerin ein Foto von ihm machte, flüchtete er mit weiterhin entblößtem Glied in eine Nachbarstraße und belästigte eine weitere Frau. In der Augsburger Straße fasste er dann einer 54-Jährigen ans Gesäß, bevor er durch eine alarmierte Streife gefasst werden konnte.

Aufgrund psychischer Auffälligkeiten wurde der 30-jährige Tatverdächtige nach einer Begutachtung in einer psychiatrischen Klinik zwangsweise untergebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

