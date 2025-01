Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahrzeug aus Einfahrt entwendet - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

In der Nacht von Mittwoch (22.01.2025) auf Donnerstag (23.01.2025) kam es im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 08:00 Uhr in der "Hannoversche Straße" in Hameln (OT Afferde) zum Diebstahl eines roten Mazda CX-5. Die Fahrzeugeigentümerin bemerkte am Donnerstagmorgen, dass sich das Fahrzeug nicht mehr in der Einfahrt befand und kontaktierte anschließend die Polizei. Nach jetzigen Erkenntnissen nutzten die unbekannten Täter das Keyless Go-System des Fahrzeuges aus und öffneten dieses mittels einer Funkstreckenverlängerung, mit der die Funk-Kommunikation zwischen Fahrzeug und Schlüssel abgegriffen und durch den Aufbau einer Relaystation vom Fahrzeug zum Schlüssel hin verlängert werden konnte. Diese Technik simulierte dem Fahrzeug einen berechtigten Schlüssel. Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter mit dem Fahrzeug vom Tatort in unbekannte Richtung. Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 05151-933-0 bei der Polizei in Hameln zu melden. Die Polizei rät, legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab. Versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen. Achten Sie auf Personen, die sich auffällig in Ihrer Nachbarschaft aufhalten. Weitere Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

